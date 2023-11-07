نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بوروسيا دورتموند

في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول؛ نجح اللاعب فولكورج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

ثم أضاف اللاعب براندت نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بوروسيا دورتموند إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.