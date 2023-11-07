نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليبوترا، والتي ستقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأسندت المباراة إلى الحكم عبد العزيز السيد،ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، هشام الدسوقي مساعد ثان،

بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا.

أما على تقنية الفيديو فيتواجد محمود الحنفي، ومحمد علاء هاشم.

وتقام المباراة التي تعود لمنافسات الجولة الثانية في تمام الرابعة عصر الغد، على ملعب المقاولون العرب.

الأهلي يبحث عن الانتصار الرابع

يبحث المارد الأحمر عن الانتصار الرابع في الدوري المصري، وذلك حفاظا على لقبه الذي حصده الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تفوق على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت في استاد عثمان أحمد عثمان في المقاولون العرب.

بينما حقق سيراميكا كليوبترا فوزا ثمينا على حساب بيراميدز بهدفين نظيفين.

