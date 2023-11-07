نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر.. أهداف مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز ميلان سكرينيار الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في مرمى ميلان خلال المباراة المقامة بينهما حاليا على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وجاء هدف سكرينيار في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله كوريا، وسدد كرة قوية داخل شباك الحارس ماينان، ليتقدم العملاق الفرنسي على نظيره الإيطالي بنتيجة 1-0.

وتعادل لياو لصالح ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد هجوم مرتد لصالح ميلان عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى قناة bein sports HD 1 إذاعة مبارة ميلان وباريس سان جيرمان بتعليق المعلق جواد بدة.

