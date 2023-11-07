نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يوافق على انضمام نجم الفريق لمعسكر منتخب السودان القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار على انضمام نجم الفريق سيف التيري لمعسكر منتخب السودان القادم.

وأرسل الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاب لنادي فاركو يطلب فيه استعداء سيف تيري لمنتخب السودان في المعسكر القادم.

فاركو يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

يواصل نادي فاركو تدريباته مساء الغد على ملعب برج العرب الفرعي استعدادًا لعودة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

