نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، والذي يأتي ضمن منافسات دور نصف نهائي.

وأسندت قيادة المباراة لأحمد الغندور، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود البنا ويعاونه أحمد توفيق طلب.

الزمالك يبحث عن استعادة رونقه من جديد

يبحث أبناء ميت عقبة من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد خسائر متتالية لمدة جولتين.

ويدخل الفريقين المواجهة بعد خسارة الزمالك أمام فريق زد بهدفين مقابل هدف.

أما سيراميكا كليوبترا فيدخل مباراته مهزوما من بيراميدز في بطولة الدوري

وتقام المباراة في تمام السابعة على استاد القاهرة الدولي.