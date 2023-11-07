نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الدحيل عقب الخسارة ثلاثية النصر في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق كريستوف جالتييه مدرب فريق الدحيل القطري، على خسارة فريقه اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، على يد نظيره النصر السعودي، في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق النصر على نظيره الدحيل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

تصريحات مدرب الدحيل عقب المباراة

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة النصر اليوم: بدأنا بشكل جيد لكن بعد تسجيلنا الهدف لم نتمركز جيدًا، ولم نكن منظمين ما منح الفرصة للنصر لكي يسجل ويفوز ولديهم لاعبون على مستوى عالي.

وتابع: رغم الغيابات قدمنا مردود جيد، وفي هذا المستوى من المنافسات لا نستطيع الفوز بعد استقبال عدد كبير من الأهداف، إنها تجربة جيدة لمواجهة لاعبين من مستوى عالي في النصر.

وأتم مدرب الدحيل حديثه قائلا: كُنا نعلم أن نتيجة تعادل بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي صبت لمصلحتنا، لكن للأسف لم نستغل الفرصة، والنصر تمكن من التسجيل من الفرص التي سنحت له.

النصر يحسم تأهله على حساب الدحيل

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق النصر إلى 12 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، ويحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة، بينما يظل الدحيل في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.