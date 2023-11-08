وزير الشباب والرياضة يطمئن علي الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الاهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وزير الشباب والرياضة يطمئن علي الحالة الصحية للعامري فاروق

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه باكتمال الشفاء.

ونقل العامري فاروق إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وشعر العامري ببعض الدوار وفقدان للوعي قبل حضوره اجتماع المكتب التنفيذي، ليتم نقله إلى إحدى المستشفيات المجاورة للنادي الأهلي في الجزيرة.

وخضع نائب رئيس النادي الأهلي لعملية جراجية عاجلة بعد تعرضه لنزيف في المخ حسب ما كشفه التشخيص المبدئي.