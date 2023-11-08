نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. ضربة موجعة ومهاجم وحيد ومباراة البرسا المرتقبة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

ضربة موجعة قبل مواجهة سيراميكا

يغيب اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، للمباراة الثانية على التوالي عن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعدما لحقت به إصابة العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة من مساء الغد، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



مهاجم وحيد في قائمة الأهلي

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة الغد، والتي ضمت مهاجم وحيد وهو اللاعب الفرنسي أنطوني موديست، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.



خط الدفاع:

كريم فؤاد، كريم الدبيس، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.



خط الوسط:

إمام عاشور، أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي "قفشة"، أحمد نبيل "كوكا"، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:

أنطوني موديست.



إصابة نائب رئيس القلعة الحمراء

دخل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في غيبوبة عصر اليوم الثلاثاء، وذلك عقب سقوطه مغشيا عليه، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وانتقل العامري فاروق إلى مستشفي المعلمين ومنها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وأجرى له بعض الأشعة والتحاليل اللازمة، التي اثبت وجود تجمع دموي بالمخ، تسبب في حدوث نزيف والدخول في غيبوبة.

ويجري العامري فاروق، عملية دقيقة خلال الفترة الحالية بالمستشفى، من أجل تماثله للشفاء في القريب العاجل.



الأهلي يستعد لمواجهة البرسا

يستعد فريق كرة اليد رجال بالقعلة الحمراء، لمواجهة فريق برشلونة الإسباني، وذلك في السادسة من مساء الخميس المقبل، في إطار دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023" والتي تقام على الأراضي السعودية.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النور السعودي بنتيجة

20-38، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الصالة الخضراء بمدينة الدمام عصر اليوم الثلاثاء.