تاليسكا: لدي علاقة قوية مع جماهير النصر.. ورونالدو ساهم في تغيير العقلية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي تاليسكا نجم هجوم فريق النصر السعودي، عن فوز فريقه اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، ضد نظيره الدحيل القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق النصر على نظيره الدحيل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

تاليسكا يمدح جماهير النصر ورونالدو

وقال تاليسكا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الدحيل: الهاتريك الذي سجلته اليوم جاء بفضل العمل الجماعي وأنا سعيد جدًا بما تحقق، وتعليمات في المدرب في الشوط الثاني كان لها أثر بالغ في اللقاء.

وتابع: لدي علاقة خاصة مع جماهير النصر، ووجود أسطورة كريستانو رونالدو ساهم في تغيير العقلية في الفريق بالكامل إلى الأفضل.

النصر يحسم تأهله على حساب الدحيل

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق النصر إلى 12 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، ويحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة، بينما يظل الدحيل في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

