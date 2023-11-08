نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. انفراج في الأزمة المالية وتحقيق فتوح وإعلان قائمة جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

انفراج في الأزمة المالية

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أزمة الحجز على أرصدة النادي من البنوك، وذلك عقب الاتفاق مع مصلحة الضرائب على جدولة المديونية وبدأ السداد على دفعات.

وأعرب المجلس عن شكره للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب.

ووجه مجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب الشكر للمدير المالي السابق بالنادي أحمد فؤاد الوطن، وذلك لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية.



فتوح يمتثل للتحقيق

خضع اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق إلى التحقيق اليوم بمقر نادي الزمالك، وذلك عقب غيابه عن معسكر الفريق، ومن ثم عرضه للبيع خلال الفترة المقبلة.

واسفر التحقيق عن استجاوب اللاعب حول الأزمة الماضية، وغيابه عن مباراة زد وخروج من معسكر الفريق دون الحصول على إذن الجهاز الفني والإداري بالنادي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن عرض اللاعب للبيع، وعدم خوض مباريات مع الفريق مرة أخرى، وكذلك معاقبة الثنائي الحارس محمد صبحي والمدافع مصطفى الزناري بعقوبات مالية وعرضهم للبيع.

جمال يعلن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر أمام نظيره فريق بيراميدز، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن المدرب العام والقائم باعمال المدير الفني للفريق معتمد جمال، عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد عواد - عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع:

حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة

خط الوسط:

نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم:

ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



مفاجآت مجلس إدارة الزمالك للاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رصد مكافئة خاصة للاعبين في حال الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر وعبور فريق بيراميدز في مباراة الغد من الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في السابعة من مساء الغد، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.