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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن رفع الحجز عن أرصدة النادي خطوة مهمة لحل المشاكل المالية للنادي.

رد رسمي جديد من إدارة الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

وأوضح سالم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": قرار إيقاف وبيع ثلاثي الزمالك الزناري وصبحي وفتوح لا علاقة له بالتحقيق.

وتابع:"مجلس الزمالك غير متقبل أي حلول وسط والقرار كما هو ولا تغيير فيه".

وواصل:"تركيزنا جميعا حاليا في مباراة بيراميدز غدا من أجل تحقيق الفوز".

يذكر أن ثلاثي الفريق قد غادروا معسكر الفريق قبل مباراة زد اف سي الماضية في مسابقة الدوري الممتاز.

