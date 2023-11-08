بنزيما أم تذبذب النتائج.. مدرب اتحاد جدة يقترب من الرحيل عن الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب المدير الفني البرتغالي صاحب الـ49 عاما، نونو إسبيريتو سانتو من الرحيل عن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وافادت تقارير صحفية بأن الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تولي القيادة الفنية للزعيم خلفا للمدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وجاءت النتائج في الفترة الماضية على عكس المتوقع لفريق اتحاد جدة مما أدى إلى غضب جماهير الزعيم على المدرب البرتغالي، حيث لم يستطيع تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

ونشبت أمس مشاجرة لفظية بين المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب الفرنسي مهاجم فريق الاتحاد كريم بنزيما، وذلك عقب الهزيمة في دور المجموعات أمام فريق القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد.

ويقع فريق اتحاد جدة في المرتبة السادسة من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يحل في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.