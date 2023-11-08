نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكرم ضيافة يونج بويز بثلاثية بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز عريض أمام نظيره فريق يونغ بويز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلق مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

سيطر لاعبو المان سيتي على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى يونج بويز.

ونجح إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول في شباك يونغ بويز في الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة عن طريق علامة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة نجح فيل فودين في تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك يونج بويز عن طريق تمريرة حاسمة من جريليش.



وجاء إيرلينج هالاند مرة أخرى في الدقيقة الحادية والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليوقع على الهدف الثاني له في المباراة والثالث لصالح مانشستر سيتي عن طريق تمريرة حاسمة من ريكو لويس.

استمر استحواذ أصحاب الأرض على الكرة فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لتنتهي بذالك أحداث اللقاء.