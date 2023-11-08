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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مباريات هامة في دوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الاربعاء الساعة الثانية والنصف ظهرا منافسات الجولة الرابعة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 10 مباريات قوية ومرتقبة.

المجموعة الخامسة

1- صيد المحلة مع بايونيرز

يستضيف فريق صيد المحله صاحب المركز الرابع بقيادة طارق محجوب برصيد 4 نقاط. فريق فريق بايونيرز صاحب المركز الثالث بقيادة خالد متولي برصيد 5 نقاط في لقاء صعب للفريقين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بايونيرز مع فريق المنصورة سلبيًا بينما تلقي فريق الصيد الهزيمة من فريق بلقاس بهدف دون رد.

2-المنصورة مع شباب تلا

على ستاد المنصورة يصطدم فريق المنصورة وصيف المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 5 نقاط بفريق شباب تلا صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الله الجنادى برصيد 3 نقاط.في لقاء ليس سهل لابناء الدقهليه ويسعي كل فريق حصد الثلاث نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز تلا على فريق بنى عبيد بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق المنصورة مع فريق بايونيرز سلبيًا.

3- بنى عبيد مع كفرالشيخ

على ملعب بنى عبيد يحل فريق كفر الشيخ متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 5 نقاط ضيفًا على فريق بنى عبيد صاحب المركز السادس بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق المالية بهدف لمثله بينما تلقي فريق بنى عبيد الهزيمة من شباب تلا بهدفين مقابل هدف.

4-شباب القزازين مع بلقاس

يستضيف ستاد دمياط مواجهه ناريه بين قريق شباب القزازين صاحب المركز الرابع بقيادة سامح العربى برصيد 4 نقاط.فريق بلقاس صاحب المركز الثامن بقيادة بلبل بيومي برصيد 3 نقاط في مباراه متكافئه



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بلقاس على فريق الصيد بهدف دون رد بينما تلقي فريق شباب القزازين الهزيمة من فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف.



5- مالية كفر الزيات مع اتحاد نبروه



على ملعب المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات متذيل المجموعة بقيادة منبر عقيله برصيد نقطتين مع فريق نادي اتحاد نبروه صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد 4 نقاط



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اتحاد نبروه على فريق شباب القزازين بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق المالية مع فريق كفر الشيخ بهدف لمثله

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المجموعة السادسة

1- الاوليمبي مع دلفى

على ملعب نادي الاوليمبي ولقاء قمة المجموعة بين فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة محمد كيتا مع فريق دلفى وصيف المجموعة بقيادة جمال السيد.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



2- دمنهور مع سبورتنج

على ملعب نادي مياه البحيرة يخوض فريق العاب دمنهور صاحب المركز الخامس بقيادة كمال فريد برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق سبورتنج صاحب المركز الرابع بقيادة احمد فاروق برصيد 6 نقاط.





3- شباب كوم حمادة مع الحمام

على ملعب نادي كوم حمادة يستقيل فريق كوم حمادة صاحب المركز الثالث بقيادة حسن مصطفى برصيد 6 نقاط فريق الحمام صاحب المركز السادس بقيادة محمد كابوريا برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق كوم حمادة على فريق الهلال بهدف دون رد بينما انهزم فريق الحمام من فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف.

4- المجد السكندري مع اسكندرية للبترول

على ستاد جامعة الإسكندرية يحل فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة بقيادة تامر فاروق دون نقاط ضيفًا على فريق المجد السكندري صاحب المركز الرابع بقيادة محمود التركي برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق المجد السكندري من فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق اسكندرية للبترول الهزيمة من فريق الاوليمبي بهدف دون رد.

5- طلائع الاسطول مع الهلال الضبعة

على ملعب القوات البحرية براس التين ولقاء صعب بين فريق طلائع الاسطول صاحب المركز الثامن بقيادة هشام حنفى برصيد 3 نقاط مع فريق الهلال الضبعة صاحب المركز التاسع بقيادة على عاشور برصيد نقطة.

