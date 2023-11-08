نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة تقطع الأنفاس.. ميلان يعود من بعيد وينتصر على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز أمام نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب جوزيبي مياتسا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت صافرة بداية المباراة قد انطلقت عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ميلان وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

سجل أحرز سكرينيار لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في المباراة بالدقيقة التاسعة بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله كوريا، وسدد كرة مباشرة داخل شباك الحارس ماينان.

واحرز البرتغالي رافائيل لياو، هدف التعادل لصالح ميلان بالدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة عن طريق مقصية رائعة بعد متابعة لتسديدة أوليفيه جيرو التي تصدى لها الحارس دوناروما.

واضاف اوليفير جيرو الهدف الثاني لصالح الروسونيري بالدقيقة 50 من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من ثيو وقابلها جيرو برأسية صاروخية ليسددها في شباك دوناروما.

جدول ترتيب مجموعة ميلان بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

1- بروسيا دورتموند- 7 نقاط

2- باريس سان جيرمان- 6 نقاط

3- ميلان- 5 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد- 4 نقاط