أتلتيكو مدريد يكتسح سيلتك بسداسية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أتلتيكو مدريد.

وافتتح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لفريق أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 6 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألفارو موراتا الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وأحرز اللاعب صموئيل لينو الهدف الثالث عند الدقيقة 66، ثم عاد جريزمان ليسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وعاد المهاجم ألفارو موراتا ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريق أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 76، وسجل ساول نيجويز الهدف السادس في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.