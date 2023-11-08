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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم الثلاثاء 7/11/2023 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

ونجح نادي مانشستر سيتي الكروي الأول في تحقيق فوز عريض أمام نظيره فريق يونغ بويز بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

نجح إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول في شباك يونغ بويز في الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة عن طريق علامة جزاء، والهدف الثالث في الدقيقة الحادية والخمسين من عمر الشوط الثاني.

وتمكن فيل فودين من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك يونج بويز عن طريق تمريرة حاسمة من جريليش، في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة.

