عاجل ورسميًا.. اتحاد جدة يقرر إقالة المدرب سانتو

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة مدربه، وذلك عقب النتائج المتراجعة في مسابقتي دوري روشن، ودوري أبطال اسيا.

اتحاد جدة يقرر إقالة المدرب سانتو

وأعلن العميد قراره في بيان رسمي عبر منصة إكس جاء مضمونه كالاتي: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول”.

وتابع: "سيتولى مساعد حسن خليفة مسؤولية وتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات طموحات النادي وجمهوره”.

واختتم: "وتوجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عملية الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة”.



وتراجعت نتائج العميد في الفترة الأخيرة، اخرها كانت الخسارة أمام القوة الجوية العراقية بهدفين نظيفين، إضافة إلى أزمات مع اللاعبين، والتي حدثت بينه وبين اللاعب كريم بنزيما.

ويواجه الاتحاد نظيره أبها في الدوري المحلي، في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة.

