برشلونة يتجرع الهزيمة الأوروبية الأولى

برشلونة يتجرع الهزيمة الأوروبية الأولىتلقى فريق برشلونة الإسباني أول هزيمة له في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، عقب خسارته أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة.

وأنهى شاختار الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح برشلونة في تعديل النتيجة كما فشل شاختار في تسجيل هدف ثان لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأوكراني بهدف نظيف.

ورفع شاختار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد برشلونة عند تسع نقاط في صدارة الترتيب.