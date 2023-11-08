دورتموند يهزم نيوكاسل ويتصدر مجموعته
اعتلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 - صفر.
وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 26 .
وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79.
ورفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز الثالث.
ويمكن لباريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة في وقت لاحق، في حال فوزه على ميلان الإيطالي.
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