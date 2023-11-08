الرياضة

سام مرسي أول لاعب يدعم القضية الفلسطينية في الملاعب الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - دعم اللاعب سام مرسي لاعب إبسويتش تاون، شعب غزة عقب إحرازه هدف لفريقه أمام روثيرهام، في المباراة المقامه على ملعب نيويورك.

سام مرسي أول لاعب يدعم القضية الفلسطينية في الملاعب الإنجليزية


وقام اللاعب سام مرسي بدعم القضية الفلسطينية، وشعب غزة بعلامة النصر، ويُعد أول لاعب يدعم فلسطين في الملاعب الإنجليزية، وذلك عقب تسجيل هدفه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.


وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي روثيرهام ضد إيبسويتش، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقامت على ملعب نيويورك.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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