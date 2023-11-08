نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللي مش هيحترم الزمالك ملوش مكان هنا".. رسائل نارية من شيكابالا لنجوم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تخطي الأزمات الأخيرة التي تواجه الفارس الأبيض هذه الفترة، والتي كانت آخرها، إحالة ثلاثي الفريق إلى التحقيق بعد واقعة الخروج من المعسكر دون إذن.

وكانت القلعة البيضاء، قد تلقت هزيمة مفاجئة أمام نظيره زد اف سي، بهدفين مقابل هدف، في الدوري المصري الممتاز.



- تفاصيل محاضرة شيكابالا ولاعبي الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قام بتوجيه عدة رسائل نارية على هامش المران الجماعي اليوم".

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا قام بالتحدث جميع اللاعبين في المحاضرة الأخيرة وبصوت مرتفع قائلًا اللي مش هيحترم الزمالك وتاريخه مالوش مكان عندنا".

وأختتم أمير هشام: "شيكابالا أكد خلال حديثه مع اللاعبين، أن الزمالك هو من اعملنا مش احنا اللي عملناه، كلنا هنمشي وهيستمر الزمالك وجماهيره، وسوف يحققوا البطولات كالعادة".

