نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شيكابالا عاملها قبل كده".. فتوح يورط عبد الواحد السيد ويُدين الأباتشي أثناء التحقيق داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، لجلسة تحقيق منفردة داخل جدران القلعة البيضاء، على أثر أزمة ترك المعسكر قبل مواجهه في الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

وخسر الفارس الأبيض تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.



- تفاصيل جلسة فتوح

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتوح جاء إلى مقر النادي متخفيا نحو الثانية ظهرًا، ولم يستمر التحقيق طويلا حيث اقترب من 30 دقيقة فقط.

وواصل هشام: "فتوح أوضح في حديثه أن هذا الأمر ليس وليد الموقف الأخير فقط، ولكنه يحدث في عديد من المرات، وسرد واقعة خروج شيكابالا قبل مباراة أسوان، في الموسم الماضي وحضر بوجبة الفسيخ".

وأردف أمير هشام: "اللاعب أكد في التحقيق، أن مدير الكرة عبدالواحد السيد، وأن الزناري ومحمد صبحي لم يكن لهم أي علاقة وأنا من خرجت بهم، وعند عودتي مدير الكرة رفض عودتي للمعسكر".

واختتم: "فتوح قام بعرض طلب على الإدارة وهو حال توقيع عقوبة يتم توقيعها عليه هو بعيدًا عن الثنائي، وتمسك بحصوله على كل مستحقاته المالية المتأخرة كاملة خاصةً أنه يرتبط ببعض الالتزامات".

