نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بتواجد رئيس الزمالك".. تطورات الأزمة الصحية لنائب الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود شوقي الناقد الرياضي، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة ونقله للمستشفى.

- تفاصيل الأزمة الصحية للعامري فاروق

وأكد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "العامري فاروق كان في طريقه لحضور اجتماع تنفيذي في فرع النادي بالجزيرة، وشعر خلالها بصداع شديد وسقط في غرفة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي".

وأكمل محمود شوقي المتواجد في المستشفى الخاصة بعلاج العامري فاروق: "تم نقل فاروق فورًا إلى مستشفى المعلمين وأثبتت الأشعة إصابته بنزيف حاد في المخ، وتم نقله بعدها إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر".

وأشار: "نائب رئيس النادي الأهلي، أجرى عملية دقيقة في المخ، في تمام الخامسة مساءً ونجحت، ثم من خلال ساعتين خضع لجراحة وعمل عملية قسطرة وحقن للشرايين لعدم معاودة النزيف مرة أخرى".

وأوضح شوقي: "العامري فاروق حسب التقرير الطبي من الطبيب المعالج، سوف يكون في حالة إفاقة خلال 24 ساعة، ولكنه تعرض لأزمة صحية عنيفة، وندعو الله شفائه".

وأضاف محمود شوقي: "محمود الخطيب، ليس داخل مصر الآن، حيث يتواجد حاليًا في السعودية ولكن اتصالاته لم تنقطع، وجمع أعضاء مجلس إدارة النادي متواجدين داخل المستشفى للاطمئنان عليه، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

واختتم: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، كان حريص للغاية على التوجه إلى المستشفى والإطمئنان على العامري فاروق، بالإضافة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وخالد الدرندلي عضو اتحاد الكرة، وغيرهم من رؤوساء الاتحادات".

