نجم الأهلي السابق: إقالة أوسوريو جاءت في توقيت مثالي

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أحمد جودة - القاهرة -



علق رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، على إقالة خوان كارلوس أوسوريو، عن تدريب الزمالك.

رمضان السيد: إقالة أوسوريو جاءت في توقيت مثالي

وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلنت بشكل رسمي عن إقالة خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق.

وأوضح رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إقالة خوان كارلوس أوسوريو سيكون لها مردود إيجابي على على الزمالك".

وتابع: "الزمالك عانى من أخطاء دفاعية فادحة في عهد أوسوريو، ورحيله جاء في توقيت مثالي فبقائه في لقاء بيراميدز كان سيورط الزمالك".

واختتم: "فلسفة المدرب الكولومبي كانت اندفاعية في الهجوم وبلا تفكير في الدفاع".

