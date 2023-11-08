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أحمد جودة - القاهرة - صرح قائد فريق برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، اليوم الثلاثاء، بعد الخسارة أمام شاختار دونيتسك (1-0) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، أنه "غاضب" وأن هذه الهزائم "لا يمكن أن تحدث"، ليتأجل تأهل الفريق لدور الـ16.

أول تعليق من تير شتيجن بعد مباراة برشلونة وشاختار

وقال حارس المرمى الألماني، الذي استقبلت شباكه هدفه الثاني في التشامبيونز ليج هذا الموسم: "سنقدم مائة بالمائة خلال الأيام المقبلة للفوز يوم الأحد (أمام ألافيس في الدوري الإسباني) قبل فترة التوقف للمنتخبات الوطنية".

وأضاف: "لقد قدمنا أداء سيئا في آخر مباراتين، رغم أننا في الكلاسيكو لعبنا مباراة جيدة، ولا يمكنني إخباركم بالسبب في ذلك الآن، سنحلل مباراة اليوم، ونتخذ خطوة إلى الأمام".

وهذه هي الهزيمة الثانية للفريق الكتالوني بقيادة المدرب تشافي هرنانديز هذا الموسم بعد الخسارة في الكلاسيكو في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام ريال مدريد (1-2).

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبلوجرانا في دوري الأبطال بعد 3 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط يظل بها في الصدارة، ويتأجل حسمه لبطاقة دور الـ16 لجولة مقبلة.