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أحمد جودة - القاهرة -



وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، تحذيرًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل مواجهة بيراميدز، في بطولة كأس مصر.

محمد صلاح يحذر الزمالك من باتشيكو لهذا السبب

ويلاقي فريق الزمالك الكروي الأول نظيره بيراميدز، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جايمي باتشيكو يجيد استخدام العامل النفسي ولذلك يمكنه صناعة الفارق لفريق بيراميدز أمام الزمالك".

فيما وجه الشكر لمدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في نادي الزمالك بعد رحيله، على إخلاصه ومجهوده للقلعة البيضاء خلال فترة عمله.

وأضاف: "معتمد جمال يملك خبرات العمل في المنتخب ويتميز بشخصية هادئة".

