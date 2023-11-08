رتوش بسيطة تفصل نجم الأهلي عن تجديد عقده مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التجديد للظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم محمد هاني.

رتوش بسيطة تفصل محمد هاني عن التجديد

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": يحسم محمد هاني لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي موقفه من تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات في حضور خالد بيبو مدير الكرة.

وأضاف: محمد هاني توصل لاتفاق مبدئى فى وقت سابق مع إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة التى سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في بقاء محمد هاني ساهمت بشكل كبير في تحرك مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء التفاوض مع اللاعب بعد غلقه باب المفاوضات مع أي منافس في الفترة الأخيرة".

واختتم: لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وافقت علي تجديد عقد محمد هاني لمدة 3 مواسم بخلاف ما يتبقى في عقده الحالي مع الفريق.