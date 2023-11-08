نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فريق جالطة سراي التركي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN sports HD 2.

كما أنه سوف يقوم المعلق الجزائري المتألق حفيظ دراجي بمهمة التعليق على مباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل جالطة سراي التركي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.