نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.. هاري كين يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة جالطة سراي

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء والموافق 8 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أولرايخ.

خط الدفاع: لايمير، مين جاي، دافيز، دي ليخت.

خط الوسط: كيميتش، ساني، موسيالا، ليون جوريتسكا، كومان.

وفي الهجوم: هاري كين.