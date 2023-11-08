نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني ضد نظيره فريق جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

ويلتقي فريق بايرن ميونيخ مع جالطة سراي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد بايرن ميونيخ في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام جالطة سراي التركي يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وإليكم تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي:-

قناة FOX SPORTS الدوري الهولندي 4 / تردد 11739 أفقي / معدل الترميز 29900 / قمر استرا 3A.

قناة 5 إيطاليا / التردد 11917 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هوت بيرد.

قناة RTS 1 صربيا / تردد 11554 أفقي / معدل الترميز 30000 / قمر يوتلسات W2.

قناة سكاي سبورت 1 الألمانية / تردد 12031 أفقي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي Astra 1B 1H 2C.

قناة / تردد قناة TVP Sport HD 10834 عمودي / معدل الترميز 27500 / ستالايت هوت بيرد.

قناة زيجو سبورت سيليكت HD / التردد 12129 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي استرا 3A.

قناة كلوب RTL / تردد 12722 أفقى / معدل الترميز 23500 / قمر استرا 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد 11054 أفقى / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هوت بيرد.

قناة النجاح / تردد 11231 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي أفغان سات 48 درجة شرقا.