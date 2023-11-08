نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد يونيون برلين اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

وكان فريق نابولي قد نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره يونيون برلين، بهدف نظيف في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.