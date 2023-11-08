نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة سارة لجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسير إدارة النادي الأهلي في المواسم الماضية، بخطى ثابتة قي ملف إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وتلبية جميع متطلبات الجهاز الفني، مع تحقيق العديد من الأهداف المطلوبة، وحصد مزيد من البطولات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم.

- تفاصيل ميزانية الأهلي

وانفرد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، بتفاصيل خاصة عن ميزانية النادي الأهلي عن السنة المالية الماضية، وتحديدًا في كرة القدم، والتي حققت نجاحًا في صافي الربح.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إجمالي مصروفات كرة القدم بالأهلي عن السنة المالية الماضية بلغت قيمتها 803 ملايين جنيه، فيما بلغ إجمالي إيرادات كرة القدم عن السنة المالية الماضية 823 ملايين جنيه، لتحقق صافي ربح ما يقترب من 20 مليون جنيه".