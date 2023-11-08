بشير التابعي: قرار خروج أحمد أبو الفتوح في معسكر مباراة زد أف سي قرار خاطيء

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أحمد جودة - القاهرة -

قال بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن قرار خروج أحمد أبو الفتوح في معسكر مباراة زد أف سي قرار خاطيء.

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وصرح بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "علي قناة "أم بي سي مصر":"أحمد أبو الفتوح موقف خروج من معسكر مباراة زد أف سي يدل على أنه وقع على عقود انتقاله لنادي أخر".

وأكمل: "أرقام تعجيزية يضعها أحمد أبو الفتوح في عقده حال انتقال إلى نادي مصري وليس الاحتراف الخارجي".

وتابع: "الأهلي لو لدية رغبة في التعاقد مع أحمد أبو الفتوح سيتعاقد معه بسهولة".

وأضاف: "أفضل انتقال أحمد أبو الفتوح للنادي الأهلي عكس الاحتراف الخارجي لأن النادي الأهلي سيقومه".

واختتم: "طوه نجاه لمجلس إدارة نادي الزمالك تجاه تجديد التعاقد مع أحمد أبو الفتوح والزمالك يعاني من أزمات مالية والنادي سيوفر لأحمد أبو الفتوح 50 أو 60 مليون لتجديد تعاقده".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.