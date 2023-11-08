بيراميدز يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة الزمالك: استمتعوا بالمباراة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، رسالة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الزمالك، في كأس مصر.

تصريحات هاني سعيد

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره بيراميدز، مساء اليوم في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الزمالك صعبة بالطبع الزمالك اسم كبير ومواجهته لن تكون سهلة".

وتابع: "نقوم بما علينا ونجتهد ونترك النتيجة لله رسالتي للاعبين استمتعوا فقط بالمباراة وان شاء الله نكون في النهائي".

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك ضد بيراميدز، بفريق الأهلي، في إطار منافسات دور نهائي كأس مصر.

