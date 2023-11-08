تشكيل نابولي المتوقع أمام يونيون برلين اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

وكان فريق نابولي قد نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره يونيون برلين، بهدف نظيف في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة يونيون برلين

حارس مرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، اوستيجارد، رحماني، ميرامونتيس

خط الوسط: أنجويسا، لوبتكا، زيلينسكي

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.