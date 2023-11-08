نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء 8-11-2023 في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل تنطلق مساء اليوم الأربعاء بين الزمالك وبيراميدز ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الجديد معتمد جمال أمام بيراميدز مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الزمالك وبيراميدز ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر باعتبارها الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر والشرق الأوسط.

ويواجه الفريق الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز منافسه النادي الأهلي ضمن إطار منافسات نهائي مسابقة كأس مصر نسخة 2022-2023.