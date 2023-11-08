نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز اليوم الأربعاء 8-11-2023 في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقود معتمد جمال المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفارس الأبيض أمام بيراميدز ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر نسخة 2022-2023.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو ومساعده وتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا بشكل مؤقت للفارس الأبيض.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه بيراميدز مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي مسابقة كأس مصر.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة العام الماضي، حيث تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية على حساب إنبي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لقاء الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الأربعاء باعتبارها الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب معتمد جمال لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- محمد طارق

خط الوسط: عماد نبيل دونجا- محمد أشرف روقا- يوسف أوباما

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا

مهاجم صريح: ناصر منسي.

ويعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من غياب 7 لاعبين عن مواجهة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر وهم:

أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي حارس المرمي بسبب الإيقاف الموقع عليهم من قبل مجلس إدارة الزمالك.

سيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي وعمر جابر ومحمد عبدالغني للإصابة.