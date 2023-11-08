نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك اليوم الأربعاء 8-11-2023 في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو منافسه الزمالك مساء اليوم الأربعاء ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء مباراة بيراميدز والزمالك ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر نسخة 2022-2023.

ويواجه الفريق الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الأهلي الذي تأهل للدور النهائي على حساب فريق إنبي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد الشيبي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- مهند لاشين- وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي- فيستون ماييلي- مصطفى فتحي.