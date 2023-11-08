نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبو الزمالك عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض وبيراميدز ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الجديد معتمد جمال خصما قويا هو فريق بيراميدز ضمن إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر نسخة 2022-2023.

ويسعى المدرب معتمد جمال لتحقيق الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والخروج من كبوة النتائج السلبية التي ضربت الفريق خلال فترة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

وتنطلق مواجهة الزمالك ضد بيراميدز ضمن إطار منافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 بشكل حصري مباراة الزمالك ضد بيراميدز باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس مصر ودوري نايل.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.�تردد القناة: 10853.�معدل الترميز:27500.�معدل الاستقطاب: أفقي.�معامل تصحيح الخطأ: 5/6.