نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره كوبنهاجن اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء الموافق 8-11-2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

قناة bein sport الفرنسية

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة CBC SPORT HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.