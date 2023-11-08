نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. اتحاد جدة يقيل سانتو وأتلتيكو مدريد يدهس سيلتك وسام مرسي يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:-

اتحاد جدة يقرر إقالة المدرب سانتو

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة مدربه، وذلك عقب النتائج المتراجعة في مسابقتي دوري روشن، ودوري أبطال اسيا.

وأعلن العميد قراره في بيان رسمي عبر منصة إكس جاء مضمونه كالاتي: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول”.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــا

سام مرسي أول لاعب يدعم القضية الفلسطينية

دعم اللاعب سام مرسي لاعب إبسويتش تاون، شعب غزة عقب إحرازه هدف لفريقه أمام روثيرهام، في المباراة المقامه على ملعب نيويورك.



وقام اللاعب سام مرسي بدعم القضية الفلسطينية، وشعب غزة بعلامة النصر، ويُعد أول لاعب يدعم فلسطين في الملاعب الإنجليزية، وذلك عقب تسجيل هدفه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــــا

أتلتيكو مدريد يكتسح سيلتك بسداسية

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أتلتيكو مدريد.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــا

ميلان يعود من بعيد وينتصر على باريس سان جيرمان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز أمام نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب جوزيبي مياتسا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت صافرة بداية المباراة قد انطلقت عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــــا

رتوش بسيطة تفصل نجم الأهلي عن تجديد عقده مع الفريق

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التجديد للظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم محمد هاني.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": يحسم محمد هاني لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي موقفه من تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الجلسة التي عقدها مع أمير توفيق مدير التعاقدات في حضور خالد بيبو مدير الكرة.