نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 8-11-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية؛ مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 8-11-2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 8-11-2023 ملبورن سيتي× بوريرام يونايتد: 11 صباحا بتوقيت القاهرة ليون سيتي× تشانبوك موتورز: 12 ظهرا بتوقيت القاهرة فينتفوريت× هانغزو: 12 ظهرا بتوقيت القاهرة بوهانغ× اوراوا: 12 ظهرا بتوقيت القاهرة بانكوك يونايتد× كيتشي: الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ها نوي× ووهان ثري تاونز: الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا تنقل أحداث المبارايات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.