نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الزمالك وبيراميدز.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8/11/2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمواجهات نارية وهامة، مساء اليوم الأربعاء، فى مختلف البطولات والملاعب حول العالم، على رأسها، مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر فضلا عن مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم ليكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8/11/2023.. وجاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك ضد بيراميدز - 7 مساء - on time sport

مواعيد الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوبترا - 4 مساء - on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نابولي ضد يونيون برلين - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2

ريال سوسيداد ضد بنفيكا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مدريد ضد سبورتنج براجا - 10 مساء - beIN SPORTS 1

آرسنال ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN SPORTS 3

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن - 10 مساء - beIN SPORTS 2

بايرن ميونخ ضد جالاتا سراي - 10 مساء - beIN SPORTS 5

إنتر ميلان ضد سالزبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 4

لانس ضد آيندهوفن - 10 مساء - beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ملبورن سيتي ضد بوريرام - 11 صباحا - beIN SPORTS AFC 1

ليون سيتي ضد تشانبوك - 12 مساء - beIN SPORTS AFC 2

فينتوريت ضد هانجزو - 12 مساء - beIN SPORTS AFC

بوهانج ضد اوراوا - 12 مساء

بانكوك ضد كيتشي - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 3

هانوي ضد ووهان ثري - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 1