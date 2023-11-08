مبابي بعد الخسارة أمام ميلان: سنعود إلى ديارنا بالهزيمة ونرد على نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، عن شعوره بخيبة الأمل بعد خسارة فريقه، مساء أمس، أمام ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونجح نادي ميلان الإيطالي بالفوز على ضيفه نادي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مبابي يكشف ما افتقده فريق باريس سان جيرمان أمام ميلان

قال مبابي في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هذه هي الهزيمة الثانية لنا خارج ملعبنا".



وكان قد تعرض فريق باريس سان جيرمان للهزيمة برباعية مقابل هدف أمام نيوكاسل في الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتابع: "ليس من السهل الخسارة أبدًا نشعر بخيبة أمل، لقد فاتنا الكثير من الأشياء، سنحاول الرد على أرضنا أمام نيوكاسل".

وواصل: "حاولنا تسجيل الهدف الثاني سجلنا أولا، ثم استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، لكن الأوان كان قد فات، سنعود إلى ديارنا بهذه الهزيمة".

وأكمل: "حاولنا وضع كل شيء لصالحنا لتحقيق الفوز لكن ذلك لم يحدث، سنحاول الرد في المباراة المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد".

واختتم: "الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ هدفنا الأول هو الفوز بالمباراة القادمة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن".

