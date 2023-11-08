نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية 3 مواجهات جمعت باتشيكو مع الزمالك قبل مباراة بيراميدز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتجدد الصدام بين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات باتشيكو والزمالك

البرتغالي باتشيكو، الذي سبق وتولى القيادة الفنية للزمالك، تقابل مع الفريق الأبيض في 3 مواجهات سابقة انتهت المباراة بالتعادل، فيما حسم مدرب بيراميدز إحداها بركلات الترجيح.

أول مواجهة جمعت باتشيكو مع الزمالك كانت في 16 يناير الماضي، في نصف نهائي كأس مصر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحسمها بيراميدز بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح.

أما ثاني المواجهات بين المدرب البرتغالي وفريق الزمالك كانت في بطولة الدوري المصري بتاريخ 3 مارس 2023 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

آخر مواجهة جمعت مدرب بيراميدز مع الزمالك كانت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري هذا الموسم بتاريخ 21 سبتمبر2023 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد اكتساح المقاولون العرب بنتيجة 6 – 1، فيما صعد فريق بيراميدز بعد الفوز على النجوم 3-0.