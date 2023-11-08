نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا أمام ريال سوسيداد اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا ضد نظيره ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 والقنوات الناقلة للمباراة.

ما موعد مباراة بنفيكا ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب أنويتا المباراة المرتقبة بين نادي بنفيكا ضد نظيره ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا؟

تذاع أحداث مباراة بنفيكا ضد نظيره ريال سوسيداد عبر بي ان سبورتس 3 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة بي إن سبورت 3 2024 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: سهيل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد، 7 نقاط

إنتر ميلان، 7 نقاط

سالزبورج، 3 نقاط

بنفيكا، دون نقاط