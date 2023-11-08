نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد إشبيلية اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لمواجهة إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال وإشبيلية في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره إشبيلية، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات.

وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره إشبيلية، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 3، بتعليق أحمد البلوشي.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطتين.