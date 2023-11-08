مجدي عبد العاطي يطلب خوض 4 مباريات ودية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - طلب مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد أف سي خوض 4 مباريات ودية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا خلال فترة توقف الدولي الحالية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

زد أف سي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

يواصل نادي زد أف سي تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي زد أف سي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وحقق زد أف سي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر القادم على ستاد الاسكندرية.

