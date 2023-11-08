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أحمد جودة - القاهرة - طلبت رابطة الدوري الأسباني في الموسم الماضي إمكانية الإستماع إلى محادثات تقنية "VAR" في الدوري لتقليل التوتر والأخطاء التحكيمية وجعل الأمر أكثر شفافية أمام الجمهور.

رابطة الحكام في الدوري الأسباني تدرس إمكانية سماع تقنية الفيديو



وعلمت “بوابة دوت الخليج” أن اللجنة الفنية للحكام فى الدوري الاسباني برئاسة لويس كانتاليخو تدرس تطبيق الفكره لتقليل مستوي الجدل في البطولة ولتكون اكثر شفافية ولكن الأمر متوقف على

حقيقة سماع محادثات الحكام في تقنية "VAR" مباشرة

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم رفض مقترح سماع محادثات تقنية "VAR" مباشرة، ولكن الأقرب هو الأستماع إلى محادثات الحكام في تقنية "VAR" بعد إنتهاء المباراة مباشرة كما يحدث في الدوري الإيطالي.

فريق جيرونا الأسباني



وتدرس لجنة الحكام في الدوري الأسباني برئاسة لويس كانتاليخو قانونية هذا الحل وطريقة عرضه على المشجعين، وإذا كان أختيار اللجنة أصدار التسجيلات بعد المباريات فستكون عبارة عن مقاطع صغيرة للجمهور.

موقف برشلونة وريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الأسباني

ويحتل فريق جيرونا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الأسباني برصيد 32 نقطة جمعها من 12 مباراة، وحل فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.